МВФ резко повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году

МВФ повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году до $82,22 за баррель

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) резко повысили свой прогноз средней стоимости нефти в 2026 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад организации.

Речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех основных мировых марок — эталонного североморского сорта Brent, американского West Texas Intermediate (WTI) и арабского Dubai. Эксперты ожидают показатель на уровне 82,22 доллара за баррель. Для сравнения, предыдущая оценка подразумевала планку в 62,13 доллара. Таким образом, прогноз был повышен на 21,4 процента, или на 20,09 доллара за баррель.

Главной причиной резкого пересмотра прогноза стала эскалация на Ближнем Востоке. Война в Иране привела не только к блокировке Ормузского пролива, но также к стремительному сокращению экспорта и добычи сырья в государствах региона. Эти факторы в итоге спровоцировали стремительный рост биржевой стоимости нефти.

Провал переговоров Ирана и США усилил напряженность на Ближнем Востоке. После дипломатической неудачи в Исламабаде президент Соединенных Штатов объявил о начале блокады иранского нефтеэкспорта. При таком раскладе глобальный энергорынок может лишиться примерно двух миллионов баррелей сырья в сутки.

Это усилит дефицит и без того ограниченного предложения и заметно охладит мировой спрос на нефть, предупредили в Международном энергетическом агентстве. В случае затягивания войны в Иране, не исключили аналитики американского банка Goldman Sachs, сырьевые котировки смогут обновить исторический максимум до конца этого года.