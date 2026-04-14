16:58, 14 апреля 2026Экономика

Миру спрогнозировали усиление энергокризиса из-за войны в Иране

МЭА: Нефтяной кризис сократит предложение и охладит спрос на сырье
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Масштабные перебои с поставками сырья через Ормузский пролив приведут к усилению глобального энергокризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

Трудности с доставкой ближневосточной нефти, ожидают аналитики отраслевой организации, приведут к сокращению глобального предложения и охлаждению спроса на сырье. Последнее будет обусловлено стремительным ростом биржевых котировок, пояснили эксперты.

Регулярные атаки Ирана по энергетической инфраструктуре ближневосточных стран усугубили ситуацию в регионе и привели к резкому сокращению экспорта и добычи. Согласно обновленному прогнозу, по итогам этого года среднесуточное глобальное предложение нефти сократится на 1,5 миллиона баррелей. Это эквивалентно 1,5 процента мирового спроса, заключили в агентстве.

На восстановление цепочек поставок сырья с Ближнего Востока, спрогнозировали ранее американского банка Morgan Stanley, уйдут месяцы. Сроки ремонтных работ на отдельных поврежденных энергообъектах, отмечал глава МЭА Фатих Бироль, могут оказаться гораздо длиннее — до полугода и более. В случае затягивания войны в Иране, предупредили специалисты Goldman Sachs, сырьевые котировки смогут обновить исторический максимум до конца этого года.

