Изрезавший пару россиян у себя дома ревнивец сел на 9 лет

Сорокинский районный суд Тюменской области приговорил жителя к девяти годам колонии строгого режима по делу о расправе над двумя гостями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Следствие и суд установили, что 5 февраля 2025 года мужчина устроил дома застолье, пригласив знакомую и знакомого. Во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого хозяин дома ударил оппонента ножом в живот. После этого он нанес удар клинком женщине.
Потерпевшую спасти не удалось, второму гостю был причинен тяжкий вред здоровью.
