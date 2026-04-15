12:25, 15 апреля 2026Силовые структуры

Изрезавший пару россиян у себя дома ревнивец сел на 9 лет

В Тюменской области суд дал 9 лет колонии мужчине, зарезавшему двух гостей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сорокинский районный суд Тюменской области приговорил жителя к девяти годам колонии строгого режима по делу о расправе над двумя гостями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Следствие и суд установили, что 5 февраля 2025 года мужчина устроил дома застолье, пригласив знакомую и знакомого. Во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого хозяин дома ударил оппонента ножом в живот. После этого он нанес удар клинком женщине.

Потерпевшую спасти не удалось, второму гостю был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что у бойца СВО отняли два миллиона рублей.

