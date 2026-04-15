У бойца СВО отняли два миллиона рублей в российском регионе

В Вологодской области у бойца СВО попытались отнять почти 2 млн рублей

В Вологодской области бойца СВО попытались обмануть на 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Двух подозреваемых задержали дома. По предварительным данным, они ввели в заблуждение знакомого военного и обманом получили его деньги. Мужчины потратили их на личные нужды. Также в схеме участвовали две женщины.

Фигурантам предъявили обвинение. Мужчин взяли под стражу, женщины находятся под подпиской о невыезде. На их недвижимость, машины, ювелирные украшения и счета наложен арест в размере 1,5 миллиона рублей. Бойцу СВО возместили 700 тысяч.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала организаторов крупнейшей сети «бумажного НДС».

