Россиян предупредили о последствиях отказа забронированных туров

Юрист Лукина: При отказе от тура турист обязан возместить уже понесенные расходы

Турист вправе отказаться от поездки в любое время, но обязан компенсировать затраты, которые уже были произведены: бронирование отеля, авиабилеты, трансферы и прочее, предупредила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова. В разговоре с «Лентой.ру» она обратила внимание, что по этой причине в большинстве случаев возврат будет частичным, а не полным.

«Ключевое значение в каждом случае имеют условия конкретного договора. Закон допускает отказ от продукта, однако в этом случае применяются положения о фактически понесенных расходах туроператора», — добавила юрист.

По ее словам, правовое регулирование в таком случае строится прежде всего на нормах закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и общих положениях гражданского законодательства о возмездном оказании услуг.

При этом, уточняет Лукина, принципиально важно, что конкретные условия возврата, штрафы, сроки и порядок расчетов всегда детализируются в договоре с туроператором. Как правило, чем ближе дата вылета, тем выше доля невозвратных расходов.

Иная ситуация возникает, если поездка становится объективно небезопасной. Речь идет о случаях, когда имеются официальные предупреждения государственных органов, например рекомендации воздержаться от поездок или введение ограничений на въезд, отмечает специалист.

«В таких обстоятельствах можно говорить о существенном изменении условий путешествия, и тогда турист вправе требовать либо полного возврата средств, либо равнозначной замены тура без дополнительных затрат. Здесь позиция туриста значительно сильнее», — заключила Лукина.

Ранее генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасем Аль-Будайви на экстренной встрече министров туризма стран GCC заявил, что Персидский залив потеряет до 32 миллиардов долларов (до 2,4 триллиона рублей) из-за отсутствия туристов и кризиса.

