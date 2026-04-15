07:01, 15 апреля 2026

Россиян предупредили о последствиях отказа забронированных туров

Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Турист вправе отказаться от поездки в любое время, но обязан компенсировать затраты, которые уже были произведены: бронирование отеля, авиабилеты, трансферы и прочее, предупредила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова. В разговоре с «Лентой.ру» она обратила внимание, что по этой причине в большинстве случаев возврат будет частичным, а не полным.

«Ключевое значение в каждом случае имеют условия конкретного договора. Закон допускает отказ от продукта, однако в этом случае применяются положения о фактически понесенных расходах туроператора», — добавила юрист.

По ее словам, правовое регулирование в таком случае строится прежде всего на нормах закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и общих положениях гражданского законодательства о возмездном оказании услуг.

При этом, уточняет Лукина, принципиально важно, что конкретные условия возврата, штрафы, сроки и порядок расчетов всегда детализируются в договоре с туроператором. Как правило, чем ближе дата вылета, тем выше доля невозвратных расходов.

Иная ситуация возникает, если поездка становится объективно небезопасной. Речь идет о случаях, когда имеются официальные предупреждения государственных органов, например рекомендации воздержаться от поездок или введение ограничений на въезд, отмечает специалист.

«В таких обстоятельствах можно говорить о существенном изменении условий путешествия, и тогда турист вправе требовать либо полного возврата средств, либо равнозначной замены тура без дополнительных затрат. Здесь позиция туриста значительно сильнее», — заключила Лукина.

Ранее генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасем Аль-Будайви на экстренной встрече министров туризма стран GCC заявил, что Персидский залив потеряет до 32 миллиардов долларов (до 2,4 триллиона рублей) из-за отсутствия туристов и кризиса.

    Последние новости

    «Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

    По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

    Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

    Военнопленный из ВСУ назвал врагов укранского народа

    Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

    В России стартовали продажи Changan CS75 Pro

    Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

    Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

    Девушка пыталась похвастаться подвигами в туалете и опозорилась перед коллегой

    Лавров раскрыл план создание нового военного блока с Украиной

    Все новости
