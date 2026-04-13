Персидский залив потеряет миллиарды долларов из-за отсутствия туристов

Страны Ближнего Востока потеряют до 2,4 триллиона рублей из-за кризиса

Персидский залив потеряет до 32 миллиардов долларов (до 2,4 триллиона рублей) из-за отсутствия туристов и кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасем Аль-Будайви на экстренной встрече министров туризма стран GCC, его слова приводит Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его словам, кризис на Ближнем Востоке стал для государств региона настоящим испытанием, особенно для сферы туризма. Так, Персидский залив может недополучить 8-19 миллионов туристов и не досчитаться 13-32 миллиардов долларов (от триллиона до 2,4 триллиона рублей). По мнению генсека GCC, необходимо переходить к проактивным мерам и работать над восстановлением доверия туристов.

Ранее россиянам назвали условия восстановления авиасообщения с Ближним Востоком. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, вопрос будет зависеть от развития ситуации.