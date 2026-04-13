Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:36, 13 апреля 2026Путешествия

Персидский залив потеряет миллиарды долларов из-за отсутствия туристов

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Персидский залив потеряет до 32 миллиардов долларов (до 2,4 триллиона рублей) из-за отсутствия туристов и кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасем Аль-Будайви на экстренной встрече министров туризма стран GCC, его слова приводит Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его словам, кризис на Ближнем Востоке стал для государств региона настоящим испытанием, особенно для сферы туризма. Так, Персидский залив может недополучить 8-19 миллионов туристов и не досчитаться 13-32 миллиардов долларов (от триллиона до 2,4 триллиона рублей). По мнению генсека GCC, необходимо переходить к проактивным мерам и работать над восстановлением доверия туристов.

Ранее россиянам назвали условия восстановления авиасообщения с Ближним Востоком. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, вопрос будет зависеть от развития ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok