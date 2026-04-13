Вице-премьер Савельев: Вопрос авиасообщения с БВ зависит от развития ситуации

Россиянам назвали условия восстановления авиасообщения с Ближним Востоком. Вопрос зависит от развития ситуации, заявил в эфире телепрограммы «Вести» вице-премьер РФ Виталий Савельев, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что Минтранс совместно с Росавиацией приостановили полеты до нормализации ситуации в регионе. «До 17 апреля у нас пауза. И дальше мы посмотрим, как будут развиваться события», — пояснил вице-премьер России. По словам Савельева, с Ближнего Востока с начала конфликта вывезли 53 тысячи россиян, включая тех, кто жил там или временно находился. Из них 23 тысячи человек — туристы.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать горящие туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Цены на них стартуют от 74 тысяч рублей на двоих за семь дней. Ранее эти же путевки предлагали туристам за 120-130 тысяч рублей.