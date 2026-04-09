Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:07, 9 апреля 2026

Россияне бросились скупать горящие туры в ОАЭ

Алина Черненко

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россияне бросились скупать горящие туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, турагенты начали распродавать ранее забронированные на апрель туры, от которых соотечественники отказались из-за эскалации конфликта в регионе. Цены на них стартуют от 74 тысяч рублей на двоих за семь дней. Ранее эти же путевки предлагали туристам за 120-130 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
3 марта 2026
Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?
Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?
8 апреля 2026

Между тем элитный отдых в роскошных отелях обойдется около 350 тысяч рублей на двоих. Как сообщает Telegram-канал, из-за выгодных предложений некоторые россияне готовы поехать в ОАЭ уже в апреле.

Между тем турагенты заверили, что сейчас в Дубае возобновляются все ранее отмененные экскурсии и развлекательные мероприятия, а туры, запланированные на август и сентябрь, — почти все выкуплены. По их словам, на эти месяцы практически не осталось хороших вариантов путевок.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, заявили, что россияне все еще проявляют осторожность в вопросах планирования отдыха в ОАЭ. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продаж туров в ряд стран Персидского залива действует до сих пор, добавили в организации.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, стороны близки к финальному соглашению, а большинство спорных вопросов уже удалось согласовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok