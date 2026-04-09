Россияне бросились скупать горящие туры в ОАЭ

Россияне начали скупать горящие туры в ОАЭ на фоне перемирия на Ближнем Востоке

Россияне бросились скупать горящие туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, турагенты начали распродавать ранее забронированные на апрель туры, от которых соотечественники отказались из-за эскалации конфликта в регионе. Цены на них стартуют от 74 тысяч рублей на двоих за семь дней. Ранее эти же путевки предлагали туристам за 120-130 тысяч рублей.

Между тем элитный отдых в роскошных отелях обойдется около 350 тысяч рублей на двоих. Как сообщает Telegram-канал, из-за выгодных предложений некоторые россияне готовы поехать в ОАЭ уже в апреле.

Между тем турагенты заверили, что сейчас в Дубае возобновляются все ранее отмененные экскурсии и развлекательные мероприятия, а туры, запланированные на август и сентябрь, — почти все выкуплены. По их словам, на эти месяцы практически не осталось хороших вариантов путевок.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, заявили, что россияне все еще проявляют осторожность в вопросах планирования отдыха в ОАЭ. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продаж туров в ряд стран Персидского залива действует до сих пор, добавили в организации.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, стороны близки к финальному соглашению, а большинство спорных вопросов уже удалось согласовать.

