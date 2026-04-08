Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

Трамп заявил, что согласился с предложениями Ирана ради прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что для перемирия согласился с предложениями Тегерана ради временного прекращения огня. Речь идет о десяти пунктах, которые также могут лечь в основу дальнейших переговоров. Детали требований раскрыл телеканал Al Mayadeen.

Какие условия потребовал Тегеран?

По данным Al Mayadeen, иранская сторона сформулировала пакет требований, касающихся безопасности, экономики и региональной политики.

Среди ключевых положений — гарантия ненападения со стороны США и их союзников, а также обязательство не использовать перемирие для подготовки новых военных действий. Отдельное внимание уделено стратегическим объектам. В частности, Тегеран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Фото: Francisco Seco / AP

Еще одним важным пунктом стало признание права Ирана на обогащение урана. Этот вопрос на протяжении многих лет остается одним из центральных в международных переговорах вокруг иранской ядерной программы.

Кроме того, речь идет о смягчении санкционного давления — как прямых ограничений, так и вторичных мер. Иран также поднял вопрос отмены ряда международных резолюций и добивается компенсации ущерба, а также вывода иностранных войск из региона.

Десять пунктов требований Ирана о прекращении огня:

Приверженность принципу ненападения Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом Признание права Ирана на обогащение урана Отмена всех основных санкций Отмена всех вторичных санкций Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН Прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ Выплата компенсации Ирану Вывод американских войск из региона Прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан

Глава МИД страны Аббас Арагчи на своей странице в X подтвердил, что этот список был передан американской стороне.

Ответ Ирана на предложение о перемирии вызывал бурную реакцию в США

По данным портала Axios, первоначальная реакция в Вашингтоне на предложения Ирана была крайне эмоциональной. Сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал первый вариант как «провал, катастрофу».

Пока [президент США Дональд] Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, “очень рассерженный” Стив Уиткофф обзванивал всех по телефону источник Axios

Тем не менее позже американская сторона согласовала обновленную версию договоренностей, предусматривающую временное прекращение огня сроком на две недели.

В Европе отреагировали на перемирие США и Ирана

Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что соглашение стало «шагом назад от опасной черты» после периода эскалации.

Она подчеркнула, что достигнутые договоренности создают возможность снизить напряженность, восстановить судоходство и вернуться к дипломатическим контактам.

Реакторный корпус в Бушере во время загрузки топлива Фото: IIPA / Getty Images

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон поддержал сам факт перемирия и рассказал, что предложил расширить его рамки, включив пункт о Ливане. По его словам, обстановка в стране остается сложной и требует отдельного внимания.

Озвучены прогнозы на исход конфликта Ирана и США на фоне перемирия

В свою очередь в России озвучили перспективы перемирия. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что говорить о долгосрочной стабилизации пока преждевременно.

Прочного мира придется подождать, потому что не так быстро все вопросы разрешаются. Есть непреодолимые противоречия между Израилем и Ираном, между США и Ираном Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

По его словам, сам факт переговоров уже является позитивным сигналом, однако многое будет зависеть от дальнейших договоренностей сторон.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По словам Трампа, США одержали «полную и безоговорочную победу». Тегеран заявил о своей победе

Дональд Трамп объявил о временном прекращении огня за несколько часов до истечения ранее обозначенного ультиматума. По его словам, решение стало результатом консультаций с представителями Пакистана, включая премьер-министра Шехбаза Шарифа.

Американский лидер заявил, что стороны близки к финальному соглашению, а большинство спорных вопросов уже удалось согласовать. По словам Трампа США одержали «полную и безоговорочную победу».

Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров. Почти все разногласия по предыдущим пунктам были урегулированы между Соединенными Штатами и Ираном, но двухнедельный период позволит доработать и заключить соглашение Дональд Трамп президент США

Параллельно в Тегеране заявили, что поражение в конфликте потерпели именно США, и именно условия Ирана легли в основу договоренностей. В частности, подчеркивалась важность сохранения контроля над Ормузским проливом и пересмотра санкционного режима.

По данным The New York Times, на решение о перемирии могли повлиять дипломатические усилия Китая и Пакистана, а также экономические риски, связанные с ударами по энергетической инфраструктуре региона.