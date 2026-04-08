Каллас отреагировала на перемирие США и Ирана

Каллас: Соглашение США и Ирана — шаг назад после нескольких недель эскалации

Перемирие между США и Ираном стало важным шагом к снижению напряженности на Ближнем Востоке после нескольких недель эскалации конфликта в регионе. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«Соглашение между США и Ираном о прекращении огня стало шагом назад от опасной черты после нескольких недель эскалации. Оно создает столь необходимую возможность снизить уровень угроз, прекратить ракетные удары, возобновить судоходство и открыть пространство для дипломатии с целью достижения долгосрочного соглашения», — сказано в публикации.

При этом Каллас отметила, что Ормузский пролив должен быть снова открыт для прохода. Также она поблагодарила министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дараза за содействие в достижении этого перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.