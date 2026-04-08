Макрон внес одно предложение для перемирия на Ближнем Востоке

10:34, 8 апреля 2026

Макрон предложил включить Ливан в соглашение о перемирии между США и Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить Ливан в соглашение о перемирии между США и Ираном. Его слова передает Reuters.

Французский лидер поприветствовал соглашение о прекращении огня между Ираном и США, назвав его «очень хорошей вещью». Макрон также призвал к выполнению условий соглашения на всем Ближнем Востоке.

По словам французского президента, в сделку о прекращении огня также следует включить Ливан. Он добавил, что ситуация в Ливане остается критической.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире на Ближнем Востоке.

