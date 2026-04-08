Стало известно о гневной реакции Уиткоффа на предложение Ирана

Axios: Уиткоффа разозлил ответ Ирана на предложение о перемирии

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф был «очень зол» после первоначального ответа Ирана на предложение о перемирии, прозвучавшего 6 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Пока [президент США Дональд] Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, "очень рассерженный" Стив Уиткофф обзванивал всех по телефону», — стало известно порталу о реакции Уиткоффа.

Согласно источнику портала, Уиткофф заявил посредникам, участвующим в переговорах, что полученное от Ирана контрпредложение из 10 пунктов является «провалом, катастрофой». При этом к вечеру США одобрили обновленный вариант соглашения о двухнедельном перемирии.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

