10:41, 8 апреля 2026Мир

Стало известно о гневной реакции Уиткоффа на предложение Ирана

Axios: Уиткоффа разозлил ответ Ирана на предложение о перемирии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф был «очень зол» после первоначального ответа Ирана на предложение о перемирии, прозвучавшего 6 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Пока [президент США Дональд] Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, "очень рассерженный" Стив Уиткофф обзванивал всех по телефону», — стало известно порталу о реакции Уиткоффа.

Согласно источнику портала, Уиткофф заявил посредникам, участвующим в переговорах, что полученное от Ирана контрпредложение из 10 пунктов является «провалом, катастрофой». При этом к вечеру США одобрили обновленный вариант соглашения о двухнедельном перемирии.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

