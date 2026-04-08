Россия
10:58, 8 апреля 2026

В России дали прогнозы на исход конфликта на Ближнем Востоке на фоне перемирия

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Установления прочного мира на Ближнем Востоке придется подождать. Прогнозы на исход конфликта на фоне перемирия США и Ирана дал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

«Прочного мира придется подождать, потому что не так быстро все вопросы разрешаются. Есть непреодолимые противоречия между Израилем и Ираном, между США и Ираном», — обозначил Джабаров.

Сенатор выразил надежду, что перемирие продлится дольше двух недель, акцентировав внимание на том, что 10 апреля в Пакистане начнутся переговоры между Ираном и США.

По словам Джабарова, перспективы возможного возобновления конфликта и причины, по которым боевые действия могу возобновиться, пока неясны. Сенатор подчеркнул, что предварительно, США приняли именно иранский проект прекращения огня.

«Переговорный процесс это лучше, чем когда летят ракеты, падают бомбы, поэтому нам надо ждать исхода переговоров», — заключил он.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

    Последние новости

    В офисе Зеленского высказались о переломе хода конфликта

    Назван самый популярный у россиян автомобиль С-класса

    В России сорвали контрабанду запчастей для подлодки «Варшавянка»

    Значение конфликта на Ближнем Востоке для России раскрыли

    ЦБ захотел упростить россиянам оформление кредитов

    Зеленский сделал заявление о перемирии между США и Ираном

    Врач предупредила об опасных последствиях злоупотребления яйцами на Пасху

    Россиянин с кирпичом обнес аптеку и попал на видео

    Израиль объявил о приостановке атак на Иран

    Раскрыты подробности о найденной под окнами дома в Москве голой девушке

    Все новости
