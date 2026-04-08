09:42, 8 апреля 2026

Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что для перемирия согласился с предложенными Ираном десятью условиями, которые могут стать основой для переговоров. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Детали требований были раскрыты телеканалом Al Mayadeen. В их числе — обязательство о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, а также отмена всех первичных и вторичных санкций.

Кроме того, речь идет о прекращении всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих, выплате компенсаций Ирану, выводе войск США из региона и прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан.

Ранее президент США сообщил, что он согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Трамп также отметил, что стороны близки к заключению окончательного мирного соглашения.

