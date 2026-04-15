Россиянин попал под следствие за изнасилование несовершеннолетней и оправдание терроризма

В Саратовской области арестовали молодого человека за изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в феврале 2024 года несовершеннолетний местный житель разместил в одном из мессенджеров комментарий с признаками оправдания терроризма.

Также с июля 2021 года по апрель 2025 года в Балаково он неоднократно совершал изнасилования и насильственные действия в отношении несовершеннолетней пострадавшей.

Юношу арестовали, продолжаются следственные действия для закрепления доказательной базы. Он обвиняется по статьям 205.2 («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

