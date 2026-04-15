14:52, 15 апреля 2026

Российская спортсменка побила мировой рекорд по апноэ

Спортсменка из Новосибирска побила мировой рекорд по апноэ
Алина Черненко
Лидия Стадник

Лидия Стадник. Фото: @lidalida09

Спортсменка из Новосибирска Лидия Стадник побила мировой рекорд по подводному спорту в дисциплинах апноэ. Об этом сообщил мэр российского города Максим Кудрявцев на своей странице во «ВКонтакте».

Чиновник уточнил, что соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более ста участников из разных регионов страны. В составе сборной Новосибирской области выступили пять спортсменов.

На дистанции сто метров воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» превзошла действующие рекорды России и мира и завоевала золотую медаль. Кроме того, Стадник стала первой в дисциплине «8 по 50 метров».

«Поздравляю нашу спортсменку и ее наставников — заслуженных тренеров России Светлану Викторовну Талдонову и Галину Николаевну Пенькову», — написал Кудрявцев.

Ранее 9-летний житель Сочи побил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча босыми ногами среди сверстников. Ребенок набил маленький мячик 1728 раз.

