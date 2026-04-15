Российская спортсменка побила мировой рекорд по апноэ

Спортсменка из Новосибирска Лидия Стадник побила мировой рекорд по подводному спорту в дисциплинах апноэ. Об этом сообщил мэр российского города Максим Кудрявцев на своей странице во «ВКонтакте».
Чиновник уточнил, что соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более ста участников из разных регионов страны. В составе сборной Новосибирской области выступили пять спортсменов.
На дистанции сто метров воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» превзошла действующие рекорды России и мира и завоевала золотую медаль. Кроме того, Стадник стала первой в дисциплине «8 по 50 метров».
«Поздравляю нашу спортсменку и ее наставников — заслуженных тренеров России Светлану Викторовну Талдонову и Галину Николаевну Пенькову», — написал Кудрявцев.
Ранее 9-летний житель Сочи побил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча босыми ногами среди сверстников. Ребенок набил маленький мячик 1728 раз.