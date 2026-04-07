9-летний сочинец побил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча

9-летний Назар Кочетков из Сочи побил рекорд по чеканке теннисного мяча босиком

9-летний Назар Кочетков из Сочи побил мировой рекорд по набиванию теннисного мяча босыми ногами среди сверстников, рассказала Книга рекордов России.

Он набил маленький мячик 1728 раз. Отмечается, что сочинец два года ежедневно оттачивал технику и чувство мяча.

«Сложность в том, что малый размер мяча не прощает ошибок даже в миллиметр, а отсутствие обуви лишает стопу амортизации. По мнению экспертов, такая чеканка требует уникальной нейромышечной координации и железной выносливости», — отметили в Книге рекордов России, назвав новый рекорд победой дисциплины над сложностью.

В 2021 году трюк жонглера-эквилибриста Михаила Иванова, показанный в омском цирке, занесли в Книгу рекордов России. Он смог 117 раз отбить мяч головой. Чтобы усложнить задачу, жонглер передвигался не по прямому, а по наклонному канату.