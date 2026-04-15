14:04, 15 апреля 2026

Российский студент избежал колонии после смены трех статей УК из-за армрестлинга

В Саратове оправдали студента, которому грозило 8 лет за сломанную руку партнера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В Саратове суд оправдал Михаила Новоярчикова — студента Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), которому грозило восемь лет колонии за сломанную руку партнеру по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, речь идет об участнике инцидента, произошедшего в 2023 году во время пары по физкультуре в СГУ. Тогда два студента — фигурант и Владислав Борисов — решили помериться силой за столом для армрестлинга. В итоге в один из раундов Новоярчиков сломал Борисову левую руку. После этого потерпевший написал заявление в полицию.

Разбирательство длилось три года, за это время Новоярчикову сменили три статьи УК РФ.

В результате молодого человека признали невиновным по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд оправдал студента в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Кемерово арестовал студента Сибирского политехнического техникума за покушение на расправу над сокурсником.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Трамп захотел «больших и крепких объятий» от Си Цзиньпина

    Российскому аналогу NASAMS на шасси «Урала» предрекли впечатляющую эффективность

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Все новости
