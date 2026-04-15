Российский студент избежал колонии после смены трех статей УК из-за армрестлинга

В Саратове оправдали студента, которому грозило 8 лет за сломанную руку партнера

В Саратове суд оправдал Михаила Новоярчикова — студента Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), которому грозило восемь лет колонии за сломанную руку партнеру по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, речь идет об участнике инцидента, произошедшего в 2023 году во время пары по физкультуре в СГУ. Тогда два студента — фигурант и Владислав Борисов — решили помериться силой за столом для армрестлинга. В итоге в один из раундов Новоярчиков сломал Борисову левую руку. После этого потерпевший написал заявление в полицию.

Разбирательство длилось три года, за это время Новоярчикову сменили три статьи УК РФ.

В результате молодого человека признали невиновным по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Суд оправдал студента в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Кемерово арестовал студента Сибирского политехнического техникума за покушение на расправу над сокурсником.