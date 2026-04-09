Студента ударили ножом в шею в стенах российского техникума

Суд арестовал студента, ударившего ножом сокурсника в техникуме Кемерова

Кировский районный суд Кемерово арестовал студента Сибирского политехнического техникума за покушение на убийство сокурсника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 июня включительно.

По данным следствия, 7 апреля в аудитории техникума между студентами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта учащийся ударил ножом в шею другого студента. Преступный умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца, поскольку напавшего обезвредили.

Потерпевшему с колото-резаной раной оказана медицинская помощь.

