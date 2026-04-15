Туристка сделала подтяжку ягодиц в Турции и не выжила

The Sun: 28-летняя туристка не выжила после операции по подтяжке ягодиц в Турции

28-летняя туристка сделала подтяжку ягодиц и липосакцию в Турции и не выжила. Об этом стало известно The Sun.

Трагедия произошла в Бахчелиэвлере в октябре 2021 года, однако родтсвенники женщины поделились ее историей недавно. Диарра Браун взяла кредит в размере 10 тыся фунтов стерлингов (более миллиона рублей) для оплаты операций в частной клинике. Женщина работала адвокатом в Великобритании и хотела таким образом стать уверенной в себе. Однако сразу после процедур она начала испытывать сильную боль.

Семья британки обращалась за помощью к врачам, но те заверили родственников, что состояние пациентки улучшится со временем. Через четыре дня Браун перестала подавать признаки жизни. Причиной ее кончины стал сепсис. На данный момент семья пострадавшей судится с клиникой и доктором Севкет Гокхам Баям, проводившим операцию.

Ранее россиянка почти полностью лишилась зубов в клинике Турции. Женщина захотела сделать виниры, но во время процедуры ее зубы спилили настолько, что от них почти ничего не осталось.