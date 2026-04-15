Учительница изнасиловала двух подростков и избежала тюрьмы

02:00, 15 апреля 2026Из жизни

В США учительница совратила двух школьников и избежала тюрьмы
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

В США учительница из Техаса, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух подростков, избежала тюрьмы. Об этом сообщает WMC-TV.

Расследование против Шелби Доун Лашомб из города Вэлли-Миллс началось после того, как ее заметили целующейся с 16-летним школьником. Позже появилась информация, что женщина занималась с ним сексом. Во время допроса подросток подтвердил половой контакт с Лашомб и добавил, что это происходило не один раз. Школьник также заявил, что учительница знала, что он не достиг возраста согласия.

На допросе Лашомб призналась, что состояла с подростком в сексуальных отношениях более полугода. Она знала его много лет и дружила с его родителями. Позже выяснилось, что женщина также занималась сексом с другим школьником, которому на тот момент было 17 лет. В полиции отметили, что оба пострадавших не были учениками Лашомб. Изначально женщине грозило до 20 лет тюрьмы, но она пошла на сделку со следствием ради смягчения наказания. Прокуратура рекомендовала дать бывшей учительнице условный срок и оштрафовать.

«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
Помимо этого Лашомб уволилась из школы по собственному желанию и отказалась от своей лицензии на преподавание. Окончательный приговор ей вынесут 26 июня.

Ранее в США арестовали учительницу математики из штата Флорида, которая совратила школьника. Женщина два месяца насиловала подростка у себя дома.

