Учительница изнасиловала двух подростков и избежала тюрьмы

В США учительница из Техаса, которая призналась, что совратила и изнасиловала двух подростков, избежала тюрьмы. Об этом сообщает WMC-TV.

Расследование против Шелби Доун Лашомб из города Вэлли-Миллс началось после того, как ее заметили целующейся с 16-летним школьником. Позже появилась информация, что женщина занималась с ним сексом. Во время допроса подросток подтвердил половой контакт с Лашомб и добавил, что это происходило не один раз. Школьник также заявил, что учительница знала, что он не достиг возраста согласия.

На допросе Лашомб призналась, что состояла с подростком в сексуальных отношениях более полугода. Она знала его много лет и дружила с его родителями. Позже выяснилось, что женщина также занималась сексом с другим школьником, которому на тот момент было 17 лет. В полиции отметили, что оба пострадавших не были учениками Лашомб. Изначально женщине грозило до 20 лет тюрьмы, но она пошла на сделку со следствием ради смягчения наказания. Прокуратура рекомендовала дать бывшей учительнице условный срок и оштрафовать.

Помимо этого Лашомб уволилась из школы по собственному желанию и отказалась от своей лицензии на преподавание. Окончательный приговор ей вынесут 26 июня.

