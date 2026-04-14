02:07, 14 апреля 2026Из жизни

37-летняя учительница математики два месяца насиловала школьника у себя дома

В США учительница из Флориды совратила ученика у себя дома
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Brevard County Sheriff's Office

В США арестовали учительницу математики из штата Флорида, которая совратила школьника и два месяца насиловала его у себя дома. Об этом сообщает New York Post.

Расследование в отношении 37-летней Кирстен Роуз началось в марте, после того, как родители пострадавшего обратились в полицию. Они рассказали, что юноша стал необычно поздно возвращаться с подработки. Родные забеспокоились и выяснили, что он проводил время в некоем доме. Школьник сказал, что заходил к подружке. Однако после многократных расспросов он признался, что состоял в интимной связи с Роуз.

Следствие установило, что женщина начала общаться с учеником в социальных сетях в ноябре 2025 года. В феврале Роуз пригласила подростка домой и впервые изнасиловала. Их встречи продолжались в марте. В пятницу, 10 апреля, женщину арестовали. Она находится в тюрьме без права выхода под залог. Суд над ней начнется 5 мая.

Ранее сообщалось, что дна из лучших учительниц американского штата Колорадо совратила школьника. Женщину приговорили к 14 годам заключения.

