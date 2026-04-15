18:06, 15 апреля 2026Силовые структуры

Уволившегося по собственному желанию чиновника уличили в преступлениях

В Томской области суд арестовал экс-главу департамента здравоохранения Фидарова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Роберт Фидаров»

В Томской области суд арестовал бывшего начальника департамента здравоохранения региона Роберта Фидарова. Об этом пишет ТАСС.

Фидаров будет под стражей до 14 июня. Он проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата средств»). Подробности по его делу не раскрываются.

Фидаров занимал свою должность с октября 2022 по февраль 2026 года и уволился по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову вменяют 12 эпизодов по статьям о растрате и легализации или отмывании денежных средств и еще два эпизода по статье о получении взятки.

