17:28, 15 апреля 2026

Лидер группы «Бонд с кнопкой» стал музыкальным куратором нового фестиваля

В Москве 4 июля состоится новый инди-фестиваль «Близость»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

В Москве на территории ДК «Альфа Кристалл» состоится новый инди-фестиваль «Близость». Он пройдет 4 июля на открытом воздухе, его музыкальным куратором стал лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин, а информационным партнером выступила «Лента.ру».

Для «Бонда с кнопкой» концерт на «Близости» станет единственным летним выступлением в Москве в расширенном составе. Кроме того, на фестивале ожидаются «Аффинаж», Дарья Виардо, «Рубеж веков», «Где Фантом?», «Деревянные Киты», obraza net, «я Софа», «кё», «Один в оленьем парке», «ПИЛС», «Черное на белом», Хацкевич и «Аквапарк». Кроме того, состоится специальное секретное выступление, подробности которого пока не разглашаются. Зрителей также ожидает ряд сюрпризов, о которых организаторы и Илья Золотухин расскажут позднее.

Арт-кластер ДК «Альфа Кристалл», где пройдет фестиваль, — одно из самых атмосферных мест Москвы. Между недавно отреставрированных зданий разместятся две уличные сцены, а третья сцена будет в здании ДК, признанном памятником архитектуры. Также для зрителей подготовят комфортную фестивальную инфраструктуру — от фудкортов до лаунж-зон, где можно будет отдохнуть в том числе и от музыки.

«Близость» — это срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка и дрим-попа до арт-панка и электро. «Это когда на одном фестивале выступают и хедлайнеры сцены, и почти никому не известные яркие группы из самых разных уголков России от Чувашии до Дальнего Востока», — рассказали организаторы.

