Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:13, 15 апреля 2026

В Подмосковье прошла весенняя гроза

Синоптик Позднякова: Первая весенняя гроза прогремела в Подмосковье 15 апреля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В среду, 15 апреля, в Московской области прогремела первая гроза. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

Гроза наблюдалась после 15:00 в Дмитрове, где воздух к этому времени прогрелся до плюс 15,3 градуса. Гроза сопровождалась ливневым дождем. В Талдоме, на севере Подмосковья, воздух прогрелся до 17,6 градуса. Поэтому там развивается конвекция и возникновение грозы возможно до 18:00.

Ранее россиянам объяснили, что прогнозы погоды в разных приложениях могут отличаться, так как каждое научное учреждение пользуется своей моделью сбора данных о погоде. При этом прогнозы на первые сутки обычно почти полностью совпадают, отметила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok