В Подмосковье прошла весенняя гроза

Синоптик Позднякова: Первая весенняя гроза прогремела в Подмосковье 15 апреля

В среду, 15 апреля, в Московской области прогремела первая гроза. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

Гроза наблюдалась после 15:00 в Дмитрове, где воздух к этому времени прогрелся до плюс 15,3 градуса. Гроза сопровождалась ливневым дождем. В Талдоме, на севере Подмосковья, воздух прогрелся до 17,6 градуса. Поэтому там развивается конвекция и возникновение грозы возможно до 18:00.

Ранее россиянам объяснили, что прогнозы погоды в разных приложениях могут отличаться, так как каждое научное учреждение пользуется своей моделью сбора данных о погоде. При этом прогнозы на первые сутки обычно почти полностью совпадают, отметила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.