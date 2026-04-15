В ПСЖ восхитились игрой Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

В ПСЖ восхитились игрой Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Пресс-служба парижского ПСЖ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) восхитилась игрой российского голкипера команды Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Парижане опубликовали пост с несколькими фотографиями Сафонова, сделанными во время встречи. «Что за матч, Матвей!» — говорится в подписи к посту. На данный момент публикация собрала больше 38 тысяч лайков.

Игра прошла в ночь на среду, 15 апреля. ПСЖ одержал победу со счетом 2:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а Сафонов отразил все шесть ударов по своим воротам.

Ранее Сафонов вошел в число самых дорогих вратарей мира. Текущая трансферная стоимость спортсмена составляет 22 миллиона евро, что позволило ему расположиться на 24-м месте в рейтинге.