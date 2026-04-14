Сафонов снова не пропустил от «Ливерпуля» и помог ПСЖ выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ на выезде победил «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча во втором тайме забил форвард парижан Усман Дембеле.

Весь матч в составе ПСЖ провел российский вратарь Матвей Сафонов, который снова не пропустил. По ходу встречи голкипер совершил несколько эффектных сейвов.

В первом матче ПСЖ одержал победу со счетом 2:0, по сумме двух встреч команда Сафонова вышла в полуфинал. Там парижане сыграют с победителем противостояния «Реала» и «Баварии».