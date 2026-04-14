Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:01, 15 апреля 2026

Сафонов снова не пропустил от «Ливерпуля» и помог ПСЖ выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Парижский ПСЖ на выезде победил «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча во втором тайме забил форвард парижан Усман Дембеле.

Весь матч в составе ПСЖ провел российский вратарь Матвей Сафонов, который снова не пропустил. По ходу встречи голкипер совершил несколько эффектных сейвов.

В первом матче ПСЖ одержал победу со счетом 2:0, по сумме двух встреч команда Сафонова вышла в полуфинал. Там парижане сыграют с победителем противостояния «Реала» и «Баварии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok