Сафонов отстоял на ноль и помог ПСЖ победить «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

ПСЖ с Сафоновым всухую обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Парижский ПСЖ на своем поле победил «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 8 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия. ПСЖ помог победить российский вратарь Матвей Сафонов, который отстоял на ноль.

Второй матч пройдет 14 апреля в Англии. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с лучшим в противостоянии «Баварии» с «Реалом». Мюнхенцы в первом матче одержали выездную победу со счетом 2:1.