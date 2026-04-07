23:55, 7 апреля 2026Спорт

«Бавария» обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» на выезде обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 7 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Луис Диас и Харри Кейн. У хозяев мяч на счету Килиана Мбаппе.

Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене. В полуфинал выйдет лучшая команда по сумме двух встреч.

Ранее букмекеры назвали фаворита матча между «Реалом» и «Баварией». Аналитики отдали предпочтение мюнхенской команде.

