12:17, 15 апреля 2026

В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

Депутат Белик назвал позицию вице-президента США Вэнса по Украине прагматизмом
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса по приостановке финансирования конфликта на Украине прагматизмом. Его слова приводит РИА Новости.

«Вэнс показывает прагматизм и американский подход тратить деньги на то, что выгодно», — обозначил Белик.

Российский депутат заявил об отсутствии перспектив Запада в украинском конфликте. По его словам, выгоды для США от выстраивания экономических отношений с Россией в разы больше, чем от поддержки киевского режима.

Ранее Вэнс назвал прекращение прямых поставок оружия Украине одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа.

