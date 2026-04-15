Мир
02:34, 15 апреля 2026Мир

Вэнс заявил о гордости из-за остановки поставок оружия Украине

Вэнс назвал остановку поставок оружия Украине достижением администрации Трампа
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Handout / White House / Globallookpress.com

Прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что по-прежнему считает правильным решением прекратить финансирование конфликта на Украине.

«Это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину», — сказал Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что США не нужно было лезть на Украину. Он назвал своего предшественника Джо Байдена «глупым президентом», поскольку тот передал Киеву 250 миллиардов долларов и не получил ничего взамен.

