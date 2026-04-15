Вэнс заявил о гордости из-за остановки поставок оружия Украине

Вэнс назвал остановку поставок оружия Украине достижением администрации Трампа

Прекращение прямых поставок оружия Украине стало одним из главных достижений администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что по-прежнему считает правильным решением прекратить финансирование конфликта на Украине.

«Это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину», — сказал Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что США не нужно было лезть на Украину. Он назвал своего предшественника Джо Байдена «глупым президентом», поскольку тот передал Киеву 250 миллиардов долларов и не получил ничего взамен.