23:14, 15 апреля 2026Мир

В США обеспокоились «затишьем перед бурей»

Дэвис назвал перемирие США с Ираном затишьем перед бурей
Марина Совина
Фото: US Navy / Reuters

США не станут инициировать продление перемирия с Ираном, так как готовят новую масштабную операцию против Тегерана. Об этом заявил бывший подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Перемирие может быть лишь затишьем перед масштабной бурей. (...) Несмотря на разговоры о мирном урегулировании, вещественные доказательства показывают, что мы наращиваем силы в регионе. (...) Грядет нечто действительно масштабное», — обеспокоился эксперт.

Как утверждает Дэвис, Соединенные Штаты смещают стратегию в направлении крупной эскалации, надеясь, что это приведет к уступкам со стороны Ирана.

Ранее сообщалось, что в Тегеране заняли более жесткую позицию после начавшихся боевых действий со стороны США и Израиля. Чиновники из Вашингтона были уверены, что в Тегеране появится лидер, который будет подчиняться американо-израильским интересам, но этого не случилось.

