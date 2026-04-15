02:00, 15 апреля 2026Наука и техника

В США сочли Су-57 худшим в мире стелс-истребителем

19FortyFive: ЭПР у Су-57 в тысячу раз больше, чем у F-35
Иван Потапов
Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) у российского истребителя Су-57 в тысячу раз больше, чем у американского F-35, пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери.

Автор напоминает, что в настоящее время три страны заявляют о производстве истребителей пятого поколения — США, Китай и Россия. «Российский истребитель Су-57 многими экспертами считается наихудшим по характеристикам истребителем-невидимкой, особенно по сравнению с американскими и китайскими аналогами, такими как F-22 Raptor и J-20, из-за значительно худших возможностей по обеспечению малозаметности, ограниченного объема производства и проблем с технологией и качеством изготовления», — говорится в публикации.

Балестриери приводит комментарий авиационного аналитика Дарио Леоне, согласно которому «лобовая ЭПР Су-57 составляет от 0,1 до 1 квадратного метра, что сопоставимо с ЭПР истребителя [четвертого поколения] F-18E Super Hornet». «Представьте, если бы компания Boeing начала продавать истребители F/A-18 Super Hornet или F-15 Silent Eagle с закрытыми подвесными контейнерами для вооружения и отсеками для оружия как стелс-самолеты по аналогии с самолетами пятого поколения. Как вы думаете, как бы они выглядели по сравнению с F-35?» — задается вопросом Леоне.

В сентябре 2020-го западные аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В марте того же года генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец заявил журналу «Горизонты», что Су-57 лишен недостатков американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

