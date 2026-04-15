17:07, 15 апреля 2026Россия

Жена вице-консула Израиля разбила две машины в ДТП и не явилась в ГИБДД

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием супруги вице-консула Израиля. Об этом сообщает 78.ru.

ДТП случилось в Петроградском районе 20 марта. По словам очевидцев, служебный автомобиль под управлением Елии Бухрис выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся сразу с двумя машинами — «газелью» и Geely.

Один из водителей рассказал, что двигался на зеленый и не ожидал появления другого автомобиля. «Трогались на зеленый. И все, она на красный. Нас зацепила», — заявил он. Второй участник аварии уточнил, что его машина получила серьезные повреждения: из авто вытекли антифриз и тормозная жидкость. «Там еще неизвестно, что с мотором, потому что масла не было. После ДТП мы ее не заводили, поэтому не знаем состояние двигателя», — подчеркнул он.

При этом муж участницы аварии Бухрис Котов Шикма заявил, что не готов комментировать произошедшее и сослался на языковой барьер. «Я не понимаю эти слова. Я не русский, я не отсюда, я дипломат здесь», — сказал он.

При этом в Госавтоинспекции сообщили, что виновница на разбор ДТП не явилась, сославшись на дипломатический статус. Кто будет возмещать ущерб пострадавшим, неизвестно.

    Последние новости

    Мадьяр допустил разблокировку кредита Украине при одном условии

    Раскрыта причина нежелания россиянок ходить к гинекологам

    Стали известны музыкальные предпочтения москвичей

    Предсказания советского нобелевского лауреата Семенова сбылись

    Москвичи массово отвернулись от ипотеки

    Названы новые сроки следующего раунда переговоров США и Ирана

    У экс-главы таможни российского региона нашли имущество на полмиллиарда рублей

    Сидни Суини снялась в рекламе шорт обвиненного в расизме модного бренда

    Курс доллара в России ускорил падение

    Полиция раскрыла мужчину-демона в российском храме

    Все новости
