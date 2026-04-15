Жена вице-консула Израиля разбила две машины в ДТП и не явилась в ГИБДД

78.ru: В Петербурге жена вице-консула Израиля поехала на красный и устроила ДТП

В центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием супруги вице-консула Израиля. Об этом сообщает 78.ru.

ДТП случилось в Петроградском районе 20 марта. По словам очевидцев, служебный автомобиль под управлением Елии Бухрис выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся сразу с двумя машинами — «газелью» и Geely.

Один из водителей рассказал, что двигался на зеленый и не ожидал появления другого автомобиля. «Трогались на зеленый. И все, она на красный. Нас зацепила», — заявил он. Второй участник аварии уточнил, что его машина получила серьезные повреждения: из авто вытекли антифриз и тормозная жидкость. «Там еще неизвестно, что с мотором, потому что масла не было. После ДТП мы ее не заводили, поэтому не знаем состояние двигателя», — подчеркнул он.

При этом муж участницы аварии Бухрис Котов Шикма заявил, что не готов комментировать произошедшее и сослался на языковой барьер. «Я не понимаю эти слова. Я не русский, я не отсюда, я дипломат здесь», — сказал он.

При этом в Госавтоинспекции сообщили, что виновница на разбор ДТП не явилась, сославшись на дипломатический статус. Кто будет возмещать ущерб пострадавшим, неизвестно.