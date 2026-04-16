Дайнеко заступилась за уволенную из-за возраста российскую актрису

Виктория Дайнеко назвала ударом увольнение Екатерины Волковой из Театра комедии

Певица Виктория Дайнеко поддержала звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову, уволенную из Театра комедии из-за возраста. Ее комментарий приводит «Абзац».

Артистка предположила, что реальная причина решения руководства кроется в другом. По ее словам, в театрах всегда есть множество ролей, подходящих для разных возрастов. Певица заявила, что стоит расширить репертуар, если для 44-летней Волковой не нашлось роли.

«Это серьезный удар по ее уверенности в себе. Хотелось бы, чтобы у девушек не было никогда таких мыслей», — подчеркнула Дайнеко.

Ранее в апреле Екатерина Волкова сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. По словам актрисы, художественный руководитель театра добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее.