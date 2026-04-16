Глава Туапсинского округа рассказал о серьезных последствиях атаки украинских БПЛА

Бойко: БПЛА ВСУ повредили 52 домовладения и 8 многоквартирных домов в Туапсе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Туапсе повреждены 52 частных домовладения, а также восемь многоквартирных домов. О последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале рассказал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Из данного списка в пяти частных домах полностью разрушились жилые помещения. Повреждения также получили три социально значимых объекта.

«Силы и средства, задействованные в ликвидации последствий налета, составляют 285 человек и 71 единица техники», — добавил Бойко.

В округе продолжает работу пункт временного размещения в школе № 6. Кроме того, четыре семьи заселены в гостиницу. Местные власти подбирают для всех нуждающихся временное жилье в маневренном фонде.

Бойко также отметил, что Роспотребнадзор на протяжении дня проводил анализ атмосферного воздуха, результаты которого показали, что превышений предельно допустимой концентрации нет.

В 21:26 на территории Туапсинского округа была вновь объявлена угроза атаки беспилотников.

ВСУ атаковали Туапсе в ночь на 16 апреля, жертвами стали 14-летняя девочка и взрослая девушка, еще семь человек пострадали.

