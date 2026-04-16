Власти рассказали о переживших атаку на Туапсе жителях

Мэр Туапсе Бойко заявил, что в ПВР после атаки ВСУ находятся 22 человека

В Туапсе в пунктах временного размещения (ПВР) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 22 человека. Подробности о них в своем Telegram-канале рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«В ПВР в СОШ № 6 сейчас находится 22 человека. Они обеспечены всем необходимым, накормлены. В пункте временного размещения дежурят врач и психолог», — написал он.

Чиновник отметил, что людей планируется разместить в комфортабельной гостинице. Тем, кто полностью лишился имущества, предоставят необходимые вещи, а также предмет личной гигиены.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка и взрослая девушка. Еще семеро пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.