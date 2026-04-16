15:04, 16 апреля 2026Россия

Власти рассказали о переживших атаку на Туапсе жителях

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Сергей Бойко»

В Туапсе в пунктах временного размещения (ПВР) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 22 человека. Подробности о них в своем Telegram-канале рассказал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«В ПВР в СОШ № 6 сейчас находится 22 человека. Они обеспечены всем необходимым, накормлены. В пункте временного размещения дежурят врач и психолог», — написал он.

Чиновник отметил, что людей планируется разместить в комфортабельной гостинице. Тем, кто полностью лишился имущества, предоставят необходимые вещи, а также предмет личной гигиены.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка и взрослая девушка. Еще семеро пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

    Последние новости

    Раскрыты детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

    Найден способ снизить риск повторного инсульта без опасных осложнений

    Канадский хоккеист развеял мифы о России

    Меган Маркл посетила бездомных в украшениях за 2,7 миллиона рублей

    В Латвии защищавшему русский язык депутату предложили подключиться к заседанию из тюрьмы

    Задержку зарплаты назвали тяжким грехом

    Россиян предупредили о штрафе за одно действие в метро Москвы

    Раскрыто возможное местонахождение записавшего предсмертное видео российского военблогера

    Названо число иностранных пользователей MAX

    Планы Запада против Путина обернулись провалом

    Все новости
