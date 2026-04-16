13:43, 16 апреля 2026

Стоимость России захотели поднять до квадриллиона рублей

Платон Щукин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Капитализацию недвижимости и земли России следует довести до уровня одного квадриллиона, то есть тысячи триллионов рублей, причем уже в ближайшие четыре года. Об этом в ходе заседания коллегии Росреестра рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«У нас есть задача, поставленная президентом (страны Владимиром Путиным), по капитализации страны. К 2030 году необходимо поднять капитализацию страны до более одного квадриллиона рублей», — пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что решать этот вопрос необходимо с опережением, потому что это очень важно. «От того, сколько стоит страна, зависит, сколько денег в экономике, сколько залоговых механизмов, насколько быстро регистрируются права собственности, наследования, дарения, продажи», — перечислил вице-премьер.

По его словам, речь идет об огромном механизме, который позволяет двигать экономику страны быстрее. В то же время, признал Хуснуллин, капитализация 30 регионов России, то есть трети всех субъектов федерации, в последнее время снижается. В общей сложности к началу 2026 года стоимость России составляла 920 триллионов рублей.

Вице-премьер попросил главу Росреестра Олега Скуфинского разобраться в причинах снижения, потому что «все-таки планомерно должна расти капитализация всей страны».

Ранее Хуснуллин указал, что стоимость всей России сравнима с одним только Нью-Йорком, что свидетельствует о существенном отставании в капитализации и недостаточном внимании к вопросу. «Может вся страна стоить как Нью-Йорк?» — интересовался он на коллегии Росимущества.

