Власти признали серьезную проблему российской экономики

Вице-премьер Хуснуллин заявил о серьезной недокапитализации России

Капитализация России все еще оставляет желать лучшего, показатель всей страны сопоставим с оценкой Нью-Йорка. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

С начала года, пояснил он, капитализация России незначительно превысила отметку в 900 триллионов рублей. Это сопоставимо с оценкой одного из крупнейших американских мегаполисов. Подобный расклад, констатировал Хуснуллин, свидетельствует о серьезной недокапитализации России. «Может вся страна стоить как Нью-Йорк?» — задался вопросом он.

Имущество, подчеркнул вице-премьер, является основной налоговой базой во всем мире, включая Россию. Недостаточный объем капитализации наносит ущерб национальной экономике, ограничивая поступления в федеральный бюджет. С учетом стремительно растущего дефицита госказны это серьезная проблема для экономики.

Чтобы исправить ситуацию, нужно увеличивать площади земель под жилищное строительство, добавил Хуснуллин. До 2030 года, напомнил он, стоит задача по выделению 500 тысяч гектаров для строительства домов. Кроме того, необходимо продолжать работу по кадастрированию и подготовке налоговой базы, заключил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин обеспокоился объемом ввода жилья в стране в 2028-2029 годах. Он может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие несколько лет.