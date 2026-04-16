Курс рубля описали словами «крепче, чем хотелось»

Решетников: Курс рубля в ближайшие годы будет крепче, чем многим хотелось

В ближайшие годы курс рубля будет крепче, чем многим хотелось бы. Такими словами описал ситуацию с национальной валютой министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

Выступая на Биржевом форуме в Москве, глава ведомства отметил, что на российском рынке сложилась ситуация, когда любое ослабление курса, скорее всего, будет нивелироваться.

Достаточно низкий курс рубля, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала.

«Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся», — объяснил Решетников.

В дальнейшем крепкий курс рубля окажет влияние на структурные изменения в экономике страны, выразил уверенность министр.

Также на форуме министр финансов России Антон Силуанов отметил, что власти не отказывались и не откажутся от бюджетного правила, а только приостановили на время его исполнение. Он также предупредил, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила, что в условиях текущей ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей означает активную скупку валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ).