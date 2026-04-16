12:02, 16 апреля 2026

Курс рубля описали словами «крепче, чем хотелось»

Решетников: Курс рубля в ближайшие годы будет крепче, чем многим хотелось
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ближайшие годы курс рубля будет крепче, чем многим хотелось бы. Такими словами описал ситуацию с национальной валютой министр экономического развития РФ Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

Выступая на Биржевом форуме в Москве, глава ведомства отметил, что на российском рынке сложилась ситуация, когда любое ослабление курса, скорее всего, будет нивелироваться.

Достаточно низкий курс рубля, к которому привыкли в том числе экспортеры, был следствием постоянного оттока капитала.

«Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами, у нас валютные активы внутри нашей системы копятся», — объяснил Решетников.

В дальнейшем крепкий курс рубля окажет влияние на структурные изменения в экономике страны, выразил уверенность министр.

Также на форуме министр финансов России Антон Силуанов отметил, что власти не отказывались и не откажутся от бюджетного правила, а только приостановили на время его исполнение. Он также предупредил, что правительство рассматривает возможность более быстрого возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила, что в условиях текущей ценовой конъюнктуры на рынке энергоносителей означает активную скупку валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

    Последние новости

    «Нет тела — нет дела». Российский пилот и военблогер Воевода записал предсмертное видео, но в его суицид не верят

    Стало известно о возможном продлении перемирия США и Ирана

    Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре

    Российский боец UFC оценил жизнь на родине фразой «а что там делать»

    Обновление Windows сломало все версии ОС

    Экс-госсекретарь США назвал единственный способ решить конфликт с Ираном

    Висящая на окне проститутка в стрингах попала на видео в российском регионе

    Зеленского наградили за борьбу

    В России задумались о росте госдолга сверх плана

    Украина выпустила по российским объектам умные авиабомбы

    Все новости
