Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в другом городе

Летевший в Сочи самолет Nordwind вынужденно сел в Минводах

Направлявшийся в Сочи пассажирский самолет авиакомпании Nordwind вынужденно сел в другом городе из-за ограничений на полеты. Об этом сообщает aif.ru.

Борт вылетел из Казани, но так и не добрался до пункта назначения, приземлившись в Минводах. В пресс-службе перевозчика рассказали, что лайнер вновь отправится в Сочи после того, как аэропорт курортного города откроют. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о рейсе.

Ранее Росавиация продлила рекомендацию для российских авиакомпаний о приостановке продажи авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до следующего уведомления. Предыдущая рекомендация действовала до 16 апреля.