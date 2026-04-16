Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:01, 16 апреля 2026Путешествия

Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в другом городе

Летевший в Сочи самолет Nordwind вынужденно сел в Минводах
Зарина Дзагоева
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Направлявшийся в Сочи пассажирский самолет авиакомпании Nordwind вынужденно сел в другом городе из-за ограничений на полеты. Об этом сообщает aif.ru.

Борт вылетел из Казани, но так и не добрался до пункта назначения, приземлившись в Минводах. В пресс-службе перевозчика рассказали, что лайнер вновь отправится в Сочи после того, как аэропорт курортного города откроют. Пассажирам посоветовали следить за актуальной информацией о рейсе.

Ранее Росавиация продлила рекомендацию для российских авиакомпаний о приостановке продажи авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до следующего уведомления. Предыдущая рекомендация действовала до 16 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    В Москве открыли новую станцию МЦД

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok