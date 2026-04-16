09:27, 16 апреля 2026Путешествия

Рекомендацию о приостановке продажи авиабилетов из России в ОАЭ продлили

Росавиация продлила рекомендацию о приостановке продажи билетов в ОАЭ
Алина Черненко

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Росавиация продлила рекомендацию для российских авиакомпаний о приостановке продажи авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до следующего уведомления. Соответствующий пост размещен в канале Федерального агентства воздушного транспорта в Max.

Предыдущая рекомендация действовала до 16 апреля. Кроме того, Росавиация продлила запрет на использование отечественными перевозчиками воздушного пространства Ирана до 15 мая. Тем временем полеты в аэропорты Израиля теперь возможны с 07:00 по 01:00 по московскому времени.

«При выполнении рейсов в страны Персидского залива перевозчикам рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих с соблюдением мер безопасности полетов и при активном мониторинге рекомендаций зарубежных авиавластей», — говорится в публикации.

Ранее Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля. Разрешение на полеты будет действовать с 16 апреля по 15 мая.

