Росавиация разрешила полеты в Израиль

21:55, 15 апреля 2026

Росавиация частично разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в мессенджере Мах.

Разрешение на полеты будет действовать с 16 апреля по 15 мая. Уточняется, что рейсы могут выполняться с 07:00 по 01:00. В ночные часы полеты запрещены. В ведомстве подчеркнули, что авиакомпаниям следует принимать решения о полетах, оценив риски, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанес удары по территории Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной атаке на Израиль.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Российскую гимнастку предупредили из-за инцидента с флагом Украины

    Мерца обвинили во втягивании Германии в конфликт на Украине

    Войну России и Европы назвали неизбежной

    Российская многоэтажка утонула в фекалиях

    В США сравнили смягчение санкций против России с предотвращением конца света

    Израиль пригрозил уничтожить целый город на юге Ливана

    В США признали провал Трампа с Ираном

    Страна БРИКС впервые за год закупила газ у России

    «Ак Барс» переиграл минское «Динамо» и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

    Все новости
