Росавиация разрешила полеты в Израиль

Росавиация частично разрешила полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в мессенджере Мах.

Разрешение на полеты будет действовать с 16 апреля по 15 мая. Уточняется, что рейсы могут выполняться с 07:00 по 01:00. В ночные часы полеты запрещены. В ведомстве подчеркнули, что авиакомпаниям следует принимать решения о полетах, оценив риски, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанес удары по территории Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной атаке на Израиль.