Лидер постсоветской страны призвала усилить поддержку Украины после ударов по Одессе

Президент Молдавии Санду призвала усилить поддержку Киева после атаки на Одессу

Президент Молдавии Майя Санду призвала активизировать поддержку Украины после ночных ударов по Одессе. Об этом политик написала в Х.

«Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине», — написала она.

По словам молдавского лидера, Европа должна усилить санкции против России.

Ранее Министерство иностранных дел Украины поддержало Молдавию в выходе из Содружества Независимых Государств. В сообщении указано, что это решение якобы отражает внешнеполитические приоритеты Молдавии на пути к Евросоюзу.