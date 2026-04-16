Бывший СССР
16:54, 16 апреля 2026Бывший СССР

Лидер постсоветской страны призвала усилить поддержку Украины после ударов по Одессе

Президент Молдавии Санду призвала усилить поддержку Киева после атаки на Одессу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала активизировать поддержку Украины после ночных ударов по Одессе. Об этом политик написала в Х.

«Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине», — написала она.

По словам молдавского лидера, Европа должна усилить санкции против России.

Ранее Министерство иностранных дел Украины поддержало Молдавию в выходе из Содружества Независимых Государств. В сообщении указано, что это решение якобы отражает внешнеполитические приоритеты Молдавии на пути к Евросоюзу.

