Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 16 апреля 2026Россия

Медведев ответил на заявление Трампа о нефти в Иране словами «кто ему даст»

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев словами «кто ему даст» ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон придет в Иран и заберет всю нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Один товарищ из-за океана говорит: "Мы придем и заберем всю нефть". Хотя, во-первых, кто ему даст забрать всю нефть везде. (...) Но тем не менее хочется, и вот человек говорит, но много чего говорит», — сказал политик.

В конце марта Трамп признал, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Также президент США допустил, что Вашингтон возьмет под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако он подчеркнул, что пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok