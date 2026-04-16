Медведев ответил на заявление Трампа о нефти в Иране словами «кто ему даст»

Медведев словами «кто ему даст» ответил на заявление Трампа о нефти в Иране

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев словами «кто ему даст» ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон придет в Иран и заберет всю нефть. Об этом сообщает ТАСС.

«Один товарищ из-за океана говорит: "Мы придем и заберем всю нефть". Хотя, во-первых, кто ему даст забрать всю нефть везде. (...) Но тем не менее хочется, и вот человек говорит, но много чего говорит», — сказал политик.

В конце марта Трамп признал, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Также президент США допустил, что Вашингтон возьмет под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако он подчеркнул, что пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.