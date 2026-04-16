15:49, 16 апреля 2026Экономика

Мосбиржа запланировала начало торгов криптовалютами

Швецов: Мосбиржа готова запустить торги криптовалютами в 2027 году
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мосбиржа намерена запустить торги криптовалютами после вступления в силу закона ‌о регулировании крипторынка. Об этом сообщил глава набсовета российской торговой площадки Сергей Швецов, которого цитируют «Ведомости».

«Мы планируем технологически быть готовы начать операции с момента ‌вступления закона в силу, а ‌я думаю, что он будет вступать в начале следующего года», — сказал, в частности, Швецов.

В феврале он отмечал, что Мосбиржа рассчитывает на получение части прибыли от комиссий, которые россияне платят криптобиржам. «15 миллиардов долларов — это то, что наши граждане, наши компании оставляют в серой национальной инфраструктуре и в офшорной инфраструктуре. И, конечно, "Московская биржа" за этот пирог хочет побороться», — приводил «Интерфакс» слова Швецова.

С июня 2025 года Мосбиржа рассчитывает индекс биткоина, а в ноябре запустила торги фьючерсами на него.

