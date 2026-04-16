23:14, 16 апреля 2026Мир

На Украине забили тревогу из-за планов ВС России в Донецкой области

Журналист Миллер: Киев считает, что РФ возьмет всю Донецкую область до сентября
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВС России перебрасывают резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября 2026 года. О тревоге Киева из-за планов РФ в регионе рассказал журналист Кристофер Миллер со ссылкой на украинское Главное управление разведки (ГУР) Минобороны в соцсети X.

«Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, за счет своих стратегических резервов добавляя 20 тысяч свежих военнослужащих к своим силам внутри страны, сообщила мне военная разведка Украины. С примерно 680 тысячами солдат на земле Россия намерена захватить Донбасс к сентябрю», — предупредил Миллер.

В начале апреля президент России Владимир Путин выдвинул ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по ситуации в Донбассе, писала Daily Express. Российский глава якобы потребовал у Киева уступить всю территорию, которую он контролирует в Донецкой области, в обмен на прекращение «горячей войны».

