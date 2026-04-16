Журналист Христофору призвал прислушаться к словам Лаврова о милитаризации НАТО

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что следует прислушаться к словам главы МИД России Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала

Христофору отметил, что на фоне раскола в НАТО слова Лаврова стоит воспринимать серьезно.

«Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию?», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что НАТО втягивается в войну США и Израиля против Ирана. По его словам, похожий сценарий наблюдался и в конфликте на Украине.