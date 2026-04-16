Названо имя нового шефа Пентагона в случае отставки Хегсета

Дудаков: При отставке Хегсета на пост шефа Пентагона могут назначить Дрисколла

В случае отставки шефа Пентагона Пита Хегсета на его место могут назначить министра армии США Дэна Дрисколла — его главного соперника из военной сферы и одного из участников переговоров по Украине. Такое мнение в комментарии aif.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас большой конфликт идет внутри Пентагона между Питом Хегсетом и Дэном Дрисколлом, который не относится с большим пиететом к нынешней военной кампании в Иране. Если мы увидим отставку Хегсета, его скорее всего заменят на Дрисколла», — высказался эксперт.

При этом, по его словам, уже понятно, что Хегсета рано или поздно отправят в отставку. Именно на него власти возложат вину за провальную кампанию в Иране.

Ранее издание The New York Post писало об опасениях Хегсета за свое кресло. Так, глава Пентагона отправил в отставку ближайшего помощника Дрисколла — начальника штаба армии США Рэнди Джорджа.