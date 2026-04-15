23:17, 15 апреля 2026Мир

Нетаньяху дал сигнал Ирану на случай провала переговоров

Нетаньяху: При возобновлении боевых действий Израиль готов к любому сценарию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Израильская сторона знает о ходе переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Цели Тель-Авива и Вашингтона здесь совпадают, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что Израиль готов к любой развязке, если боевые действия на Ближнем Востоке возобновятся. По словам премьера, Вашингтон информирует их о контактах с представителями Исламской Республики.

«Мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, мы хотим видеть ликвидацию мощностей по обогащению урана в Иране», — сказал Нетаньяху. Кроме того, он подчеркнул желание Тель-Авива видеть открытие Ормузского пролива — важнейшей транспортной артерии, на которую приходится пятая часть всех мировых поставок нефти.

Между тем, глава еврейского государства отметил, что еще рано рассуждать о том, чем обернутся переговоры, и как дальше будет развиваться ситуация.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) писали, что в Тегеране заняли более жесткую позицию после начавшейся войны со стороны США и Израиля. По информации издания, американские чиновники были уверены в том, что Иран обретет лидера, который будет подчиняться их интересам, однако этого не случилось.

